VEJA VÍDEO: Jovem grava vídeo antes de morrer em acidente de moto

Um jovem identificado como Roberto Hugo, morador de Águas Lindas de Goiás, morreu em um acidente de moto na manhã deste sábado (25), poucas horas após publicar vídeos nas redes sociais em que aparecia pilotando e na garupa de uma motocicleta. O caso ocorreu na BR-060, sentido Goiânia, e é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em um dos stories postados no Instagram, Roberto aparece brincando com os amigos enquanto está na garupa de uma moto, segurando o que parecem ser bebidas alcoólicas. No vídeo, ele diz:
“Aí, nego, quando me vê diz ‘vai cair da moto’. Vai cair o quê, moço. Mochilinha aqui brita.”
Minutos depois, ele publicou outro vídeo, novamente durante o trajeto. Segundo relatos de amigos, o jovem havia saído de casa para comprar bebidas e retornou pouco depois. Mais tarde, saiu novamente — dessa vez sozinho e pilotando a moto — e acabou se acidentando fatalmente.
O acidente foi um dos dois registrados na manhã deste sábado na região de Águas Lindas e na BR-060, ambos com vítimas fatais. As causas estão sendo apuradas.
Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte do jovem. Um deles escreveu:
“Gente boa, desenrolado no trampo, esforçado e de alto astral. Era do bem, um cara alegre e querido por todos.”
As publicações de Roberto, feitas horas antes da tragédia, repercutiram entre internautas, que lamentaram o destino trágico do rapaz e alertaram para os riscos de dirigir sob influência de álcool e de fazer vídeos durante a condução.