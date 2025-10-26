VEJA VÍDEO: Jovem grava vídeo antes de morrer em acidente de moto

Um jovem identificado como Roberto Hugo, morador de Águas Lindas de Goiás, morreu em um acidente de moto na manhã deste sábado (25), poucas horas após publicar vídeos nas redes sociais em que aparecia pilotando e na garupa de uma motocicleta. O caso ocorreu na BR-060, sentido Goiânia, e é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em um dos stories postados no Instagram, Roberto aparece brincando com os amigos enquanto está na garupa de uma moto, segurando o que parecem ser bebidas alcoólicas. No vídeo, ele diz: