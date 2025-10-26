'Motorista do crime' é preso pela Força Tática em São José

Um homem foi preso em São José dos Campos por furtos e tráfico de drogas. A prisão aconteceu na madrugada de domingo (26), por volta das 0h10, na Vila Edu Pena, zona norte da cidade.
Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na rua Presidente Nilo Peçanha, quando visualizaram um veículo e realizaram a abordagem sob a suspeita de que o veículo havia sido usado em furtos de rodas de automóveis no município.
Com o condutor foi localizada uma porção de crack.
No interior do carro, os policiais localizaram ferramentas utilizadas em furtos e uma sacola contendo:
- 20 porções de maconha;
- 50 porções de cocaína;
- três frascos de lança-perfume;
- um comprimido de ecstasy;
- R$ 3,15 em espécie.
O suspeito confessou ter atuado como motorista em um dos crimes, transportando os autores e o material furtado.