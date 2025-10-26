'Motorista do crime' é preso pela Força Tática em São José

Um homem foi preso em São José dos Campos por furtos e tráfico de drogas. A prisão aconteceu na madrugada de domingo (26), por volta das 0h10, na Vila Edu Pena, zona norte da cidade.

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na rua Presidente Nilo Peçanha, quando visualizaram um veículo e realizaram a abordagem sob a suspeita de que o veículo havia sido usado em furtos de rodas de automóveis no município.

Com o condutor foi localizada uma porção de crack.