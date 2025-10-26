26 de outubro de 2025
FURTO E TRÁFICO

'Motorista do crime' é preso pela Força Tática em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da PM na zona norte de São José dos Campos
Apreensões da PM na zona norte de São José dos Campos

Um homem foi preso em São José dos Campos por furtos e tráfico de drogas. A prisão aconteceu na madrugada de domingo (26), por volta das 0h10, na Vila Edu Pena, zona norte da cidade.

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na rua Presidente Nilo Peçanha, quando visualizaram um veículo e realizaram a abordagem sob a suspeita de que o veículo havia sido usado em furtos de rodas de automóveis no município.

Com o condutor foi localizada uma porção de crack.

No interior do carro, os policiais localizaram ferramentas utilizadas em furtos e uma sacola contendo:

  • 20 porções de maconha;
  • 50 porções de cocaína;
  • três frascos de lança-perfume;
  • um comprimido de ecstasy;
  • R$ 3,15 em espécie. 

O suspeito confessou ter atuado como motorista em um dos crimes, transportando os autores e o material furtado.

