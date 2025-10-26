Homem morto em ritual passou a noite bebendo com os assassinos

A investigação sobre o assassinato de João Victor Nascimento Alves Moreira, de 21 anos, revelou um detalhe macabro: ele passou a noite bebendo com os próprios assassinos antes de ser morto em um ritual de magia negra. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (23), em Tesouro, cidade a 369 km de Cuiabá (MT).
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos Rafael Domingos de Souza e Rodrigo Junio Martins Prusch se conheceram horas antes, no bar onde a vítima estava. Os três beberam juntos por várias horas. Em determinado momento, Rafael e Rodrigo convenceram João Victor, já embriagado, a ir até a casa de Rodrigo — local onde o crime brutal seria cometido.
Chegando ao imóvel, João Victor recebeu o primeiro golpe de faca no pescoço, dado por Rafael. Segundo a polícia, o suspeito afirmou que saiu de casa decidido a matar alguém, pois precisava realizar um sacrifício humano para concluir um suposto pacto de riqueza com uma entidade chamada “Exu Caveira”.
Os dois homens foram presos e confessaram a participação no crime. As autoridades tratam o caso como homicídio qualificado com motivação ritualística, um dos crimes mais chocantes já registrados na pequena cidade de Tesouro.
O corpo da vítima foi encontrado dentro da residência, com sinais de violência extrema. A Polícia Civil continua investigando se o crime foi premeditado e se há outras pessoas envolvidas no ritual.
“Foi um assassinato planejado e com motivação religiosa deturpada. Estamos reunindo elementos para entender se o suspeito já havia tentado praticar algo semelhante antes”, afirmou um investigador.
O caso segue sob investigação e deve ser encaminhado ao Ministério Público nos próximos dias.