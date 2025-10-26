Homem morto em ritual passou a noite bebendo com os assassinos

A investigação sobre o assassinato de João Victor Nascimento Alves Moreira, de 21 anos, revelou um detalhe macabro: ele passou a noite bebendo com os próprios assassinos antes de ser morto em um ritual de magia negra. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (23), em Tesouro, cidade a 369 km de Cuiabá (MT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos Rafael Domingos de Souza e Rodrigo Junio Martins Prusch se conheceram horas antes, no bar onde a vítima estava. Os três beberam juntos por várias horas. Em determinado momento, Rafael e Rodrigo convenceram João Victor, já embriagado, a ir até a casa de Rodrigo — local onde o crime brutal seria cometido.