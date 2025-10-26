PM recupera celular furtado em 2023 e prende casal por receptação

Um casal foi preso pelo crime de receptação (Art. 180 do Código Penal), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos. A ação aconteceu na noite de sábado, às 22h55, no bairro Jardim Paulista.

A equipe os abordou em atitude suspeita dentro de um veículo estacionado.

Nada ilícito foi encontrado no carro, mas em posse da mulher, um celular Xiaomi Redmi Note 11 Pro, constou como produto de furto nos sistemas do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e do Muralha Paulista. O furto teve registro no dia 04/10/2023.