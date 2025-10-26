26 de outubro de 2025
MURALHA PAULISTA

PM recupera celular furtado em 2023 e prende casal por receptação

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Celular furtado em 2023 é recuperado pela PM durante abordagem a casal
Celular furtado em 2023 é recuperado pela PM durante abordagem a casal

Um casal foi preso pelo crime de receptação (Art. 180 do Código Penal), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos. A ação aconteceu na noite de sábado, às 22h55, no bairro Jardim Paulista.

A equipe os abordou em atitude suspeita dentro de um veículo estacionado.

Nada ilícito foi encontrado no carro, mas em posse da mulher, um celular Xiaomi Redmi Note 11 Pro, constou como produto de furto nos sistemas do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e do Muralha Paulista. O furto teve registro no dia 04/10/2023.

A dupla foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

