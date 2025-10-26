Preso evadido de Potim é capturado em Aparecida

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) capturaram um homem evadido do sistema prisional. A ação aconteceu na madrugada de domingo (26), durante patrulhamento pelo bairro Aroeira, município de Aparecida.

O suspeito foi abordado e em consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que era evadido do sistema prisional de Potim-SP, onde cumpre pena por furto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp