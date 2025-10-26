Operação em Cruzeiro resulta em prisão de procurado pela Justiça

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça por roubo em Cruzeiro. A ação aconteceu na tarde de sábado (25) durante patrulhamento da operação 'Impacto Letalidade' no bairro Vila Juvenal.

Em abordagem ao suspeito, constatou-se, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

