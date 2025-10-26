Procurado por lesão corporal é preso na região

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal. A ação aconteceu na noite de sábado (25), no âmbito da operação 'Impacto Letalidade' em Areias.

A equipe abordou o suspeito e, após consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou o mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp