IMPACTO LETALIDADE

Procurado por lesão corporal é preso na região

Por Da redação | Areias
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal. A ação aconteceu na noite de sábado (25), no âmbito da operação 'Impacto Letalidade' em Areias.

A equipe abordou o suspeito e, após consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou o mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde permaneceu preso.

