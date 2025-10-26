Protocolo contra assédio à mulher é implementado em academias

A Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e o CREF4-SP (Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região) firmaram uma parceria estratégica para estender o alcance do protocolo "Não se Cale" a academias e centros esportivos. A iniciativa visa combater o assédio e a violência contra a mulher, levando mais ações de segurança e acolhimento para o setor de Educação Física.
O objetivo é alcançar 13 mil estabelecimentos em funcionamento e 230 mil profissionais credenciados em todo o estado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A medida, que já é aplicada em bares e locais de entretenimento, busca garantir que as mulheres se sintam mais seguras ao praticar atividades físicas.
As ações previstas incluem:
- Incentivo à adesão do Protocolo "Não Se Cale" e criação de pontos de acolhimento e referência nos ambientes esportivos.
- Capacitação gratuita de profissionais de Educação Física através do curso "Protocolo Não Se Cale", disponível online.
- Campanhas educativas e de sensibilização voltadas a profissionais, colaboradores e frequentadores.
- Divulgação ampla de canais de denúncia, como Delegacias da Mulher, CRMs, Disque 190 e o APP SP Mulher Segura.
- Realização de eventos e rodas de conversa para fortalecer a rede de proteção às mulheres.
O protocolo faz parte do programa "SP Por Todas", que busca ampliação de políticas públicas para mulheres, garantindo proteção, acolhimento e autonomia.