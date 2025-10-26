26 de outubro de 2025
'NÃO SE CALE'

Protocolo contra assédio à mulher é implementado em academias

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
'Não Se Cale' será adotado nas 13 mil academias em funcionamento no Estado de SP
'Não Se Cale' será adotado nas 13 mil academias em funcionamento no Estado de SP

A Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e o CREF4-SP (Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região) firmaram uma parceria estratégica para estender o alcance do protocolo "Não se Cale" a academias e centros esportivos. A iniciativa visa combater o assédio e a violência contra a mulher, levando mais ações de segurança e acolhimento para o setor de Educação Física.

O objetivo é alcançar 13 mil estabelecimentos em funcionamento e 230 mil profissionais credenciados em todo o estado.

A medida, que já é aplicada em bares e locais de entretenimento, busca garantir que as mulheres se sintam mais seguras ao praticar atividades físicas.

As ações previstas incluem:

  • Incentivo à adesão do Protocolo "Não Se Cale" e criação de pontos de acolhimento e referência nos ambientes esportivos.
  • Capacitação gratuita de profissionais de Educação Física através do curso "Protocolo Não Se Cale", disponível online.
  • Campanhas educativas e de sensibilização voltadas a profissionais, colaboradores e frequentadores.
  • Divulgação ampla de canais de denúncia, como Delegacias da Mulher, CRMs, Disque 190 e o APP SP Mulher Segura.
  • Realização de eventos e rodas de conversa para fortalecer a rede de proteção às mulheres.

O protocolo faz parte do programa "SP Por Todas", que busca ampliação de políticas públicas para mulheres, garantindo proteção, acolhimento e autonomia.

