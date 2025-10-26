Protocolo contra assédio à mulher é implementado em academias

A Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e o CREF4-SP (Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região) firmaram uma parceria estratégica para estender o alcance do protocolo "Não se Cale" a academias e centros esportivos. A iniciativa visa combater o assédio e a violência contra a mulher, levando mais ações de segurança e acolhimento para o setor de Educação Física.

O objetivo é alcançar 13 mil estabelecimentos em funcionamento e 230 mil profissionais credenciados em todo o estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp