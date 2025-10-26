Pane em caminhão causa congestionamento de 4 quilômetros na Dutra

Uma pane em um caminhão interditou a Via Dutra no Vale do Paraíba por 20 minutos. A ocorrência foi registrada por volta de 9h40, deste domingo (26), no km 61, na pista sentido Rio de Janeiro, em Guaratinguetá.
Cerca de 20 minutos depois da interdição total a pista foi liberada, uma vez que a carreta ficou atravessada na via.
A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária RioSP trabalharam na via para fazer a liberação.
O congestionamento no local chegou a quatro quilômetros.