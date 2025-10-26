26 de outubro de 2025
CONGESTIONAMENTO

Pane em caminhão causa congestionamento de 4 quilômetros na Dutra

Por Jesse Nascimento | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Jesse Nascimento
Pane em caminhão interditou a Via Dutra por 20 minutos e causou congestionamento
Pane em caminhão interditou a Via Dutra por 20 minutos e causou congestionamento

Uma pane em um caminhão interditou a Via Dutra no Vale do Paraíba por 20 minutos. A ocorrência foi registrada por volta de 9h40, deste domingo (26), no km 61, na pista sentido Rio de Janeiro, em Guaratinguetá. 

Cerca de 20 minutos depois da interdição total a pista foi liberada, uma vez que a carreta ficou atravessada na via.

A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária RioSP trabalharam na via para fazer a liberação.

O congestionamento no local chegou a quatro quilômetros.

Comentários

