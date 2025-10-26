Veículo roubado em SP é recuperado em Taubaté com ajuda do CGI

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté recuperou, com ajuda de câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada), um veículo com queixa de roubo em São Paulo. A ação, realizada na quinta-feira (23), também resultou na detenção do condutor.
O veículo, modelo Parati, de cor vermelha, foi identificado pelo sistema inteligente de câmeras do CGI ao acessar a cidade pela avenida Bandeirantes. Equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e do GTAM (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas), que realizavam patrulhamento ostensivo, foram acionadas para atender à ocorrência. O carro foi monitorado em trajeto até ser interceptado pelas viaturas da GCM nas proximidades do Bosque da Saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em abordagem, o condutor alegou desconhecer a origem irregular do carro e contou que o adquiriu há cerca de quatro meses no bairro Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. O motorista e o veículo foram encaminhados à delegacia, onde o carro foi apreendido para investigação.