Após 25 anos, bairro de Campos volta a ter água encanada

Após 25 anos de espera, os moradores da Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, puderam comemorar o retorno do fornecimento de água encanada. O fornecimento foi interrompido em janeiro de 2000, quando o bairro foi atingido por deslizamentos de terra causados por fortes chuvas. O MP (Ministério Público) determinou a interrupção como medida de segurança para evitar o encharcamento do solo e, consequentemente, novos deslizamentos.

No incidente, dez pessoas morreram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp