26 de outubro de 2025
FIM DA ESPERA

Após 25 anos, bairro de Campos volta a ter água encanada

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, volta a ter água encanada
Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, volta a ter água encanada

Após 25 anos de espera, os moradores da Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, puderam comemorar o retorno do fornecimento de água encanada. O fornecimento foi interrompido em janeiro de 2000, quando o bairro foi atingido por deslizamentos de terra causados por fortes chuvas. O MP (Ministério Público) determinou a interrupção como medida de segurança para evitar o encharcamento do solo e, consequentemente, novos deslizamentos.

No incidente, dez pessoas morreram.

Em 2012 foram realizadas obras de infraestrutura, como calçadas, guias, asfaltamento, entre outras melhorias, mas a recomendação do MP ainda prevalecia até o início de 2025.

Após muitas vistorias técnicas da Defesa Civil e reuniões entre a Prefeitura de Campos do Jordão, o MP e a Sabesp, os trabalhos foram concluídos e o fornecimento de água restabelecido.

A entrega do serviço foi marcada por uma celebração popular na rua 13 de Julho, que incluiu um banho de mangueira coletivo.

