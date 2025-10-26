26 de outubro de 2025
PROCURADO

Procurado por estupro é preso em SJC com ajuda de câmeras do CSI

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Câmeras flagraram o suspeito nas imediações do Hospital de Clínica Sul


Um homem procurado pela Justiça por estupro e tráfico de drogas foi preso em São José dos Campos com o auxílio de câmeras do sistema de reconhecimento facial do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). A prisão aconteceu na manhã de quinta-feira (23), quando, por volta das 8h15, os operadores do CSI identificaram, por meio das câmeras inteligentes, a presença do suspeito no Hospital Clínica Sul.

As informações foram repassadas via rede de rádio às equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) em patrulhamento. O homem foi localizado e foi constatado um mandado de prisão ativo.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceu preso.

