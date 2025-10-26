Devedor de pensão é reconhecido e preso dentro de ônibus em SJC

Um homem procurado pela Justiça por pensão alimentícia foi identificado e preso em São José dos Campos com o auxílio do sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). A ocorrência foi registrada na sexta-feira (24).
Uma das câmeras inteligentes instaladas na avenida Madre Tereza de Calcutá, na região central, emitiu alerta indicando a presença do foragido.
Os operadores do CSI iniciaram imediatamente o acompanhamento em tempo real e constataram que o suspeito havia entrado em um ônibus da frota de transporte público. Com as informações detalhadas sobre o número da linha e do veículo, uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada.
A GCM conseguiu realizar a abordagem e a prisão do homem dentro do veículo. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e permaneceu à disposição da Justiça.