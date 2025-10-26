26 de outubro de 2025
CÂMERAS CSI

Devedor de pensão é reconhecido e preso dentro de ônibus em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi preso dentro de ônibus em São José dos Campos
Homem foi preso dentro de ônibus em São José dos Campos

Um homem procurado pela Justiça por pensão alimentícia foi identificado e preso em São José dos Campos com o auxílio do sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). A ocorrência foi registrada na sexta-feira (24).

Uma das câmeras inteligentes instaladas na avenida Madre Tereza de Calcutá, na região central, emitiu alerta indicando a presença do foragido.

Os operadores do CSI iniciaram imediatamente o acompanhamento em tempo real e constataram que o suspeito havia entrado em um ônibus da frota de transporte público. Com as informações detalhadas sobre o número da linha e do veículo, uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada.

A GCM conseguiu realizar a abordagem e a prisão do homem dentro do veículo. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e permaneceu à disposição da Justiça.

