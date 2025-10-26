Devedor de pensão é reconhecido e preso dentro de ônibus em SJC

Um homem procurado pela Justiça por pensão alimentícia foi identificado e preso em São José dos Campos com o auxílio do sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). A ocorrência foi registrada na sexta-feira (24).

Uma das câmeras inteligentes instaladas na avenida Madre Tereza de Calcutá, na região central, emitiu alerta indicando a presença do foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp