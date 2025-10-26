26 de outubro de 2025
Taubaté: GOE prende foragido por tentativa de homicídio e tráfico

Por Da redação | Taubaté
Procurado por tráfico e tentativa de homicídio foi preso pelo GOE em Taubaté
Procurado por tráfico e tentativa de homicídio foi preso pelo GOE em Taubaté

Um homem foragido da Justiça foi preso por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) na noite de sábado (25). Ele estava sendo procurado havia aproximadamente oito meses.

Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto: um por tráfico de drogas e outro de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio.

O acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.

