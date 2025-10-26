Taubaté: GOE prende foragido por tentativa de homicídio e tráfico

Um homem foragido da Justiça foi preso por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) na noite de sábado (25). Ele estava sendo procurado havia aproximadamente oito meses.

Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto: um por tráfico de drogas e outro de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp