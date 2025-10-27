Viapol São José visita o Goiás e busca reação na Superliga

O Viapol São José Vôlei visita o Praia Clube na tarde desta segunda-feira (27), a partir das 18h30, no ginásio UTC Homero Santos, em Uberlândia, pela segunda rodada da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.
Agora, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, busca a recuperação no campeonato após derrota na estreia. Afinal de contas, fora de casa, perdeu por 3 a 0 na última quarta-feira para o Suzano, na Grande São Paulo.
Novamente fora de casa, o time da região tenta se recuperar no campeonato. Mas, sabe que será uma pedreira, já que o Praia Clube também vem forte na temporada e, inclusive, estreou com vitória. Na sexta-feira, fez 3 a 1 no Goiás, fora de casa.
Por isso, o São José precisará de atenção redobrada logo mais para conseguir um resultado positivo. E, desta maneira, se manter na briga pela classificação aos playoffs do campeonato. Os oito melhores colocados da primeira fase avançam para o mata-mata do torneio nacional.