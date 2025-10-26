RMVale contrata 2.950 temporários; 35% serão efetivados

O comércio da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) já deu início à temporada de contratações temporárias para as festas de fim de ano. Segundo dados do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região), a expectativa é de abertura de cerca de 2.950 vagas temporárias com carteira assinada em toda a região para atender a essa demanda.

Candidatos à recolocação profissional encontram um cenário favorável, com alta chance de efetivação no varejo, impulsionada pelo bom desempenho do setor na geração de empregos ao longo de 2025. Além disso, o sindicato aponta a escassez de mão de obra para atuação no setor, o que torna a efetivação ainda mais provável.Tradicionalmente, cerca de 20% dos temporários são efetivados. Para este ano, a expectativa é de que os estabelecimentos retenham 35%dos contratados.

