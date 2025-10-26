26 de outubro de 2025
FIM DE ANO

RMVale contrata 2.950 temporários; 35% serão efetivados

Por Luyse Camargo | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
RM Vale terá 5.950 vagas temporárias para demanda de fim de ano
O comércio da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) já deu início à temporada de contratações temporárias para as festas de fim de ano. Segundo dados do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região), a expectativa é de abertura de cerca de 2.950 vagas temporárias com carteira assinada em toda a região para atender a essa demanda.

Candidatos à recolocação profissional encontram um cenário favorável, com alta chance de efetivação no varejo, impulsionada pelo bom desempenho do setor na geração de empregos ao longo de 2025. Além disso, o sindicato aponta a escassez de mão de obra para atuação no setor, o que torna a efetivação ainda mais provável.Tradicionalmente, cerca de 20% dos temporários são efetivados. Para este ano, a expectativa é de que os estabelecimentos retenham 35%dos contratados.

As oportunidades de emprego no varejo devem ser lideradas, especialmente, pelos segmentos de vestuário e supermercados. As funções mais procuradas englobam vendedores, caixas, repositores, empacotadores e seguranças.

Interessados em concorrer às vagas de comércio temporário devem ficar atentos às oportunidades divulgadas pelos PATs (Posto de Atendimento ao Trabalhador) regionais, nas lojas e nas redes sociais dos varejistas.

