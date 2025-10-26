26 de outubro de 2025
FLAGRANTE

ATENÇÃO: Homem dá facada no peito da mulher e é preso em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Jesse Nascimento
Homem esfaqueou a companheira em Taubaté
Homem esfaqueou a companheira em Taubaté

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio em Taubaté.

O acusado, de 36 anos, discutiu com a companheira, de 29 anos, e na sequência a esfaqueou. O crime aconteceu na manhã deste sábado (25/10), no bairro Água Quente.

Após tentar matar a mulher com uma facada no peito, ele fugiu e a mulher foi socorrida ao Hospital Regional. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dela.

Em posse das informações, a polícia deu início a buscas e conseguiu prender o agressor, que foi levado à delegacia de Taubaté e lá teve a prisão confirmada em flagrante. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

O delegado de plantão representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e o juiz da custódia vai decidir se acata a representação ou não neste domingo pela manhã.

