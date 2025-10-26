Jovem aciona botão do pânico e ex é preso em flagrante em SJC

Uma jovem acionou o botão do pânico e seu ex-namorado foi preso em flagrante por ameaças e perseguição em São José dos Campos.

A jovem, de 19 anos, foi resgatada por equipes da Guarda Civil Municipal na madrugada deste domingo (26) após relatar ter sido coagida com uma faca pelo ex-companheiro.

O suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) por ameaça, perseguição (stalking) e lesão corporal no contexto de violência doméstica.