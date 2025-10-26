Força Tática prende devedor de pensão alimentícia em São José

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), localizaram e prenderam um homem procurado por inadimplência de pensão alimentícia em São José dos Campos. A ação aconteceu no sábado (24), por volta das 10h, durante patrulhamento na rua dos Machados, bairro dos Freitas.

No local, a equipe abordou um homem em atitude suspeita e ao consultar os dados, foi verificado o mandado de prisão em aberto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp