26 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROCURADO

Força Tática prende devedor de pensão alimentícia em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), localizaram e prenderam um homem procurado por inadimplência de pensão alimentícia em São José dos Campos.  A ação aconteceu no sábado (24), por volta das 10h, durante patrulhamento na rua dos Machados, bairro dos Freitas.

No local, a equipe abordou um homem em atitude suspeita e ao consultar os dados, foi verificado o mandado de prisão em aberto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários