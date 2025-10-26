PM prende três procurados pela Justiça em Guaratinguetá

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam três procurados pela Justiça em Guaratinguetá. Uma prisão aconteceu na sexta-feira (24) e as outras no sábado (25), em ocorrências distintas durante patrulhamento preventivo.

As prisões resultaram de abordagens nos bairros da Pedreira, Santa Rita e São Dimas, respectivamente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp