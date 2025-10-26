26 de outubro de 2025
MANDADO DE PRISÃO

PM prende três procurados pela Justiça em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam três procurados pela Justiça em Guaratinguetá. Uma prisão aconteceu na sexta-feira (24) e as outras no sábado (25), em ocorrências distintas durante patrulhamento preventivo.

As prisões resultaram de abordagens nos bairros da Pedreira, Santa Rita e São Dimas, respectivamente.

Os três detidos tinham mandado de prisão em aberto e foram conduzidos à delegacia de Guaratinguetá, onde permaneceram à disposição da Justiça.

