26 de outubro de 2025
Polícia frustra furto de carga de alumínio de R$ 445 mil em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Da redação
Polícia encontrou dispositivo rastreador dentro do veículo envolvido na tentativa de furto
Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante fiscalização na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, flagraram uma ação criminosa ligada ao furto de uma carga de lingotes de alumínio, avaliada em cerca de R$ 445 mil.

A ação aconteceu na noite de sexta-feira (23). Dois homens seguiam dentro de um carro com um equipamento rastreador, que despistava a rota do caminhão original para as equipes de monitoramento, de forma que o caminhão pudesse ser levado a outro destino com a carga.

O carro e o dispositivo foram apreendidos, e os dois homens envolvidos foram presos.

