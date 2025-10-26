Polícia frustra furto de carga de alumínio de R$ 445 mil em SJC

Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante fiscalização na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, flagraram uma ação criminosa ligada ao furto de uma carga de lingotes de alumínio, avaliada em cerca de R$ 445 mil.

A ação aconteceu na noite de sexta-feira (23). Dois homens seguiam dentro de um carro com um equipamento rastreador, que despistava a rota do caminhão original para as equipes de monitoramento, de forma que o caminhão pudesse ser levado a outro destino com a carga.

