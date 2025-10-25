Feliz e de bom coração, Tia Anita morre no Vale e comove região

Generosa, amável, alegre, forte e com um coração gigante.

Assim, com palavras carinhosas, familiares e amigos descrevem Ana Maria Castilho de Carvalho, a Tia Anita, 73 anos, que faleceu em Jacareí na última sexta-feira (24).

O corpo será sepultado neste domingo, às 13h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz. A causa da morte não foi divulgada.

