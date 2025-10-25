Feliz e de bom coração, Tia Anita morre no Vale e comove região

Generosa, amável, alegre, forte e com um coração gigante.
Assim, com palavras carinhosas, familiares e amigos descrevem Ana Maria Castilho de Carvalho, a Tia Anita, 73 anos, que faleceu em Jacareí na última sexta-feira (24).
O corpo será sepultado neste domingo, às 13h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A morte de Tia Anita gerou grande comoção entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar momentos marcantes ao lado dela. Descrita como uma mulher alegre, generosa e acolhedora, Tia Anita deixou lembranças afetivas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.
O amigo Willyan Homer expressou sua gratidão e emoção ao recordar os gestos de carinho de Tia Anita durante o período em que morou na mesma rua.
“Tia Anita foi uma pessoa de luz, por quem tenho profunda gratidão. Durante o período em que morei na rua 3, guardo com carinho as lembranças de sua generosidade e dos gestos de cuidado, como quando ela fazia algo e sempre separava um prato para mim ou, na época de São Cosme e Damião, com tanto carinho. Que sua memória permaneça viva entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Meus sinceros sentimentos. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos. Abraço, Glória e Dalvinha”, escreveu.
Fabiana Castilho Calazans também lamentou a perda e destacou o quanto Tia Anita era amada pela família. “Nossa amada Tia Anita quanta falta fará na nossa família. Essa foto representa o quão alegre, bondosa e amorosa era com todos. Descanse em paz. Sentiremos muito sua falta.”
A amiga Fernanda Guedes lembrou do carinho e da dedicação que Anita sempre demonstrava. “Pessoa incrível, maravilhosa, fazia o impossível para nos agradar. Vou sempre lembrar com carinho. Que Deus console o coração da família e amigos. Siga seu caminho em paz.”
Já Elisabete Matos ressaltou a força e alegria da amiga. “Mulher maravilhosa, forte, alegre. Vai fazer muita falta. Meus sentimentos a todos.”
Em outra mensagem, Leninha Vicente destacou a presença marcante e o sorriso constante de Tia Anita. “Mulher e mãe maravilhosa. Com sua alegria, enchia o ambiente. Vou lembrar de você sempre sorrindo.”