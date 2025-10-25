Adeus, Ewerton: 'menino de bom coração' morre no Vale aos 35 anos

Adeus, Ewertinho.
Familiares e amigos despediram-se de Ewerton Leite da Silvam de 35 anos, que morreu em Jacareí nesta última sexta-feira (24). A perda gerou comoção na região.
O corpo foi sepultado neste sábado (25), no Cemitério Jardim da Paz. A causa da morte não foi divulgada.
Nas redes sociais, centenas de pessoas prestaram homenagens a Ewerton.
"Em vida, tive uma enorme satisfação em conhecer esse menino. Pouco tempo antes da data de ontem, ainda tive o prazer de ouvir suas palavras, por última vez. Muito feliz por ter conhecido este grande homem.
Que Deus abençoe e conforte o coração de toda família, e o que me resta agora é só prestar minhas condolências a toda família", postou Luciano Silva Barbosa.
"Deus conforte o coração da sua mãe, Marli, e seu pai, o Chico, e de todos os seus familiares", disse Milene Gomes.
"Descanse em paz Ewertinho, seu sofrimento acabou, vá em paz para o colo do Senhor", escreveu Arlete Macedo.