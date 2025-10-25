Adeus, Ewerton: 'menino de bom coração' morre no Vale aos 35 anos

Adeus, Ewertinho.

Familiares e amigos despediram-se de Ewerton Leite da Silvam de 35 anos, que morreu em Jacareí nesta última sexta-feira (24). A perda gerou comoção na região.

O corpo foi sepultado neste sábado (25), no Cemitério Jardim da Paz. A causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, centenas de pessoas prestaram homenagens a Ewerton.