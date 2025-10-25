Professora é presa após matar namorado e enterrar no quintal

Uma professora de estética de 62 anos foi presa em flagrante nesta sexta-feira (24) sob suspeita de matar o namorado com golpes de tesoura e enterrar o corpo no quintal de casa, no bairro Jardim Eldorado, em Bebedouro, interior de São Paulo.
A vítima, Alex Sandro da Silva Rocha, de 21 anos, estava desaparecida há alguns dias e foi encontrada enterrada na residência onde vivia com a autora. Os dois mantinham um relacionamento havia cerca de cinco meses e moravam juntos.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a mulher — identificada como Jussara Luzia Fernandes — confessou o crime durante o interrogatório. Ela afirmou que matou o rapaz durante uma discussão, utilizando uma tesoura, e depois pagou um homem para cavar o buraco e ajudar a ocultar o corpo.
A polícia informou ainda que o filho da suspeita sabia do crime e teria aconselhado a mãe a não procurar a polícia. Ele também será investigado por possível participação na ocultação do cadáver.
O corpo de Alex foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames periciais. A perícia foi realizada no local e a área do quintal, onde o corpo estava enterrado, foi isolada para análise.
Jussara foi presa e levada à Cadeia Pública de Bebedouro, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar as circunstâncias da morte e o envolvimento de outras pessoas.