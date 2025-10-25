Professora é presa após matar namorado e enterrar no quintal

Uma professora de estética de 62 anos foi presa em flagrante nesta sexta-feira (24) sob suspeita de matar o namorado com golpes de tesoura e enterrar o corpo no quintal de casa, no bairro Jardim Eldorado, em Bebedouro, interior de São Paulo.

A vítima, Alex Sandro da Silva Rocha, de 21 anos, estava desaparecida há alguns dias e foi encontrada enterrada na residência onde vivia com a autora. Os dois mantinham um relacionamento havia cerca de cinco meses e moravam juntos.