SJC: Motorista é preso dirigir na contramão e embriagado na Dutra

Um motorista foi preso por dirigir embriagado na contramão na Via Dutra, na altura de São José dos Campos. O flagrante foi feito pela Polícia Militar, por volta de 04h45, deste sábado (25). Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu entre os kms 147 e 143, na altura da montadora General Motors, no sentido São Paulo.

O motorista trafegava em direção oposta ao fluxo quando foi avistado por policiais, que realizaram manobra de contenção e interceptaram o veículo no km 143 da pista marginal. Não houve resistência durante a abordagem.