SJC: Motorista é preso dirigir na contramão e embriagado na Dutra

Um motorista foi preso por dirigir embriagado na contramão na Via Dutra, na altura de São José dos Campos. O flagrante foi feito pela Polícia Militar, por volta de 04h45, deste sábado (25). Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu entre os kms 147 e 143, na altura da montadora General Motors, no sentido São Paulo.
O motorista trafegava em direção oposta ao fluxo quando foi avistado por policiais, que realizaram manobra de contenção e interceptaram o veículo no km 143 da pista marginal. Não houve resistência durante a abordagem.
De acordo com o boletim, o veículo, conduzido pelo homem de 43 anos, seguia pela contramão de direção, representando risco de colisão frontal com outros carros que trafegavam pela rodovia. Os policiais relataram que o condutor apresentava fortes sinais de embriaguez, como fala desconexa, desequilíbrio e odor etílico.
O motorista precisou ser auxiliado a sair do carro pelos agentes, que acionaram o sistema de gravação das câmeras corporais para registrar toda a ação. O automóvel, devidamente licenciado e em nome do próprio motorista, foi recolhido do local após a ocorrência.
Exame pericial confirma embriaguez
O motorista foi conduzido ao IML (Instituto Médico Legal) de São José, onde passou por exame clínico de embriaguez.
De acordo com o laudo pericial, o resultado foi positivo para alteração da capacidade psicomotora, confirmando a ingestão de álcool em nível incompatível com a condução de veículo automotor.
O registro policial também aponta que o suspeito não se envolveu em acidente nem causou ferimentos em outras pessoas, mas sua conduta se enquadra no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O delegado responsável pelo caso lavrou o auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, conforme o artigo 306 do CTB, que prevê pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão do direito de dirigir. Foi arbitrada fiança de R$ 3 mil, mas o valor não foi exibido até o fechamento do boletim.
O condutor foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, onde permanecerá à disposição da Justiça até a audiência de custódia.