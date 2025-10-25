Ex-prefeito é achado morto dentro de casa

O ex-prefeito de Urupema, na Serra Catarinense, Evandro Frigo Pereira, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta sexta-feira (24). Ele ocupava atualmente o cargo de secretário municipal da Fazenda em Lages.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as primeiras informações, a causa da morte ainda não foi divulgada. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias.