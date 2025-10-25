Ex-prefeito é achado morto dentro de casa

O ex-prefeito de Urupema, na Serra Catarinense, Evandro Frigo Pereira, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta sexta-feira (24). Ele ocupava atualmente o cargo de secretário municipal da Fazenda em Lages.
De acordo com as primeiras informações, a causa da morte ainda não foi divulgada. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias.
Por meio de nota oficial, a Prefeitura de Lages lamentou a morte do servidor e destacou o trabalho desempenhado por Pereira na gestão municipal.
“A administração municipal expressa profundo pesar pelo falecimento do secretário Evandro Frigo Pereira e manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor”, diz o comunicado.
Evandro Frigo Pereira foi prefeito de Urupema entre 2013 e 2020 e assumiu a Secretaria da Fazenda de Lages no início da atual gestão.
O velório e o sepultamento devem ocorrer em Urupema, mas os horários ainda não foram confirmados pela família.