Dupla é acusada de matar mulher em massagem erótica

A Justiça deve decidir nos próximos dias se vai levar a júri popular Claudineia de Menezes Oliveira e Fernando Kennedy de Oliveira Silva, acusados de assassinar a proprietária de uma casa de massagem erótica no bairro de Fátima, em Fortaleza (CE). O crime, ocorrido em fevereiro deste ano, ganhou grande repercussão na imprensa local e nas redes sociais pela brutalidade e pelas circunstâncias em que ocorreu.
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará, a vítima, Lucélia Santos da Silva, foi morta a tiros no dia 12 de fevereiro, dentro do estabelecimento. O autor dos disparos seria Fernando Kennedy, que, segundo as investigações, teria agido a mando de Claudineia, motivada por vingança pessoal.
As apurações revelaram ainda que o verdadeiro alvo da execução seria a filha de Lucélia, com quem Claudineia mantinha um histórico de desavenças e brigas anteriores. Por engano, no entanto, o crime acabou vitimando a mãe.
Após o assassinato, Claudineia e Fernando fugiram da capital, mas foram presos em Beberibe, no litoral leste cearense, enquanto tentavam escapar para o Rio Grande do Norte. Desde então, os dois permanecem em prisão preventiva.
No fim de setembro, o MP apresentou suas alegações finais, pedindo que os acusados sejam pronunciados e julgados pelo Tribunal do Júri, o que poderá definir o futuro da dupla. Segundo o órgão, há provas suficientes de que o crime foi premeditado e executado com frieza.
A morte de Lucélia causou comoção entre amigos e frequentadores do local, que descreveram a empresária como uma mulher trabalhadora e respeitada no bairro. O caso também reacendeu o debate sobre segurança e violência contra mulheres no Ceará.
A decisão judicial que vai definir se Claudineia e Fernando serão levados a julgamento deve sair nas próximas semanas.