Dupla é acusada de matar mulher em massagem erótica

A Justiça deve decidir nos próximos dias se vai levar a júri popular Claudineia de Menezes Oliveira e Fernando Kennedy de Oliveira Silva, acusados de assassinar a proprietária de uma casa de massagem erótica no bairro de Fátima, em Fortaleza (CE). O crime, ocorrido em fevereiro deste ano, ganhou grande repercussão na imprensa local e nas redes sociais pela brutalidade e pelas circunstâncias em que ocorreu.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará, a vítima, Lucélia Santos da Silva, foi morta a tiros no dia 12 de fevereiro, dentro do estabelecimento. O autor dos disparos seria Fernando Kennedy, que, segundo as investigações, teria agido a mando de Claudineia, motivada por vingança pessoal.