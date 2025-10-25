Homem é morto na rua em 'ritual de riqueza' com sacrifício humano

A Polícia Civil investiga um assassinato brutal com indícios de ritual de sacrifício humano, ocorrido na madrugada de quinta-feira (23) em Tesouro, cidade a 379 km de Cuiabá (MT). A vítima, João Victor Nascimento Alves Moreira, de 31 anos, foi encontrada morta em uma rua da cidade, com muito sangue espalhado pelo chão, o que revelou a extrema violência do crime.

A princípio, Rodrigo Junio Martins Prusch, de 22 anos, confessou o homicídio e alegou que matou João após a vítima tentar beijá-lo. A versão, porém, começou a ruir poucas horas depois, quando outro homem, Rafael Domingos de Souza, de 19 anos, também foi preso e afirmou que o assassinato foi parte de um ritual satânico para alcançar riqueza, atendendo a um suposto pedido de uma “entidade espiritual” que exigia “sangue de sacrifício humano”.