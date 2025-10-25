Ladrão apontou arma para a cabeça de menino de 8 anos em São José

“Tive medo de ele matar todos nós".

O terror tomou conta de uma família de São José dos Campos que teve a casa invadida por três bandidos armados, que chegaram a apontar uma arma para a cabeça de uma criança de 8 anos, na frente dos pais. Durante cerca de 40 minutos de desespero, a família foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, enquanto os criminosos reviravam o imóvel em busca de dinheiro e objetos de valor.

