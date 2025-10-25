Ladrão apontou arma para a cabeça de menino de 8 anos em São José

“Tive medo de ele matar todos nós".
O terror tomou conta de uma família de São José dos Campos que teve a casa invadida por três bandidos armados, que chegaram a apontar uma arma para a cabeça de uma criança de 8 anos, na frente dos pais. Durante cerca de 40 minutos de desespero, a família foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, enquanto os criminosos reviravam o imóvel em busca de dinheiro e objetos de valor.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu no bairro Jardim São Leopoldo, região do Putim. O crime ocorreu por volta das 23h40 do dia 17.
Durante o assalto, um dos criminosos apontou uma arma para a cabeça de uma criança de 8 anos, filho do casal. “Tive medo de ele matar todos nós. Apontar uma arma para uma criança é covardia. Ele parecia alterado, cheirava bebida e ficava tirando e colocando a arma da cintura”, contou a mãe, ainda abalada.
O ataque
Segundo o relato, o marido, que é mecânico, estava na garagem mexendo em um carro quando os bandidos chamaram pelo portão. Ao se aproximar, foi rendido por dois homens encapuzados — um deles subiu no portão e mirou a arma no menino. “Perdeu, abre o portão, senão é seu filho”, teria dito um dos criminosos.
Os três invasores — um deles com uma tatuagem no rosto — invadiram a residência, renderam o casal e o filho, e anunciaram o assalto. “Eles falavam que era uma ‘fita dada’. Reviraram tudo, jogaram as coisas no chão e queriam dinheiro”, disse a mulher.
Os assaltantes usaram um cobertor para juntar eletrodomésticos, videogame, TV e outros aparelhos, e ainda tentaram levar o carro do mecânico, mas não conseguiram ligá-lo. Nervoso, um dos ladrões tentou separar o pai dos outros reféns, o que fez a criança chorar em desespero.
Fuga e desespero
Sem conseguir fugir com o veículo, o trio levou dinheiro, celulares, relógios e cartões bancários. Antes de ir embora, amarrou a família e trancou todos no banheiro.
A mãe conseguiu se soltar e começou a gritar por ajuda pela janela, até que uma vizinha e o marido conseguiram arrombar a porta e libertar as vítimas. “Meu filho e meu marido começaram a passar mal. Foi desesperador. Foram quase 40 minutos de terror”, afirmou.
A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas os criminosos ainda não foram localizados. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca imagens das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos para tentar identificar os suspeitos.
Família traumatizada
A mãe acredita que os bandidos tinham informações sobre a rotina da casa. Segundo ela, os criminosos desligaram a internet e a câmera de segurança antes de iniciar o assalto.
“Meu filho não quer mais dormir sozinho, está traumatizado. Eu só quero justiça. Isso não pode ficar impune”, desabafou.
A polícia tenta identificar os autores, descritos como três homens entre 23 e 28 anos, dois deles altos e magros, e o terceiro — o da tatuagem — mais baixo.