URGENTE: Homem morre atropelado em São José; polícia apura o caso

Um homem morreu após ser atropelado na rua Rio Tibagi, no Jardim Pararangaba, em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (25).

Segundo o boletim da Polícia Civil, equipes da Guarda Civil Municipal prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito no local. A motorista envolvida informou que a vítima atravessou a via de forma repentina, impedindo a frenagem a tempo.