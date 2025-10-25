ATENÇÃO: Batida provoca incêndio na Dutra e deixa 1 morte no Vale

Uma colisão entre um carro e um caminhão terminou em incêndio e deixou um morto na Via Dutra, em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência aconteceu na noite de sexta-feira (24), no km 30, pista sentido Rio de Janeiro, em Cruzeiro.