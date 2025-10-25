25 de outubro de 2025
TRAGÉDIA NA PISTA

ATENÇÃO: Batida provoca incêndio na Dutra e deixa 1 morte no Vale

Por Jesse Nascimento | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Jesse Nascimento

Uma colisão entre um carro e um caminhão terminou em incêndio e deixou um morto na Via Dutra, em Cruzeiro.

A ocorrência aconteceu na noite de sexta-feira (24), no km 30, pista sentido Rio de Janeiro, em Cruzeiro.

Segundo a concessionária RioSP, outra pessoa saiu ilesa e recusou atendimento no local.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da RioSP, o acionamento aconteceu às 22h36. Equipes de resgate e operação da concessionária foram enviadas para o atendimento, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Após o choque traseiro, o veículo menor. A causa do acidente será apurada. A vítima fatal não foi identificada até o momento.

Interdições e liberação da via

Para segurança das equipes, houve interdição total no trecho durante o atendimento inicial. A faixa da esquerda (1) foi liberada às 23h36 e a faixa da direita às 4h10 deste sábado (25).

A concessionária informou que não houve registro de lentidão relevante no segmento durante a ocorrência.

Próximos passos

A polícia técnica deve emitir laudos de perícia que vão apontar as circunstâncias do impacto e a dinâmica do incêndio. A identidade da vítima fatal não havia sido divulgada até a última atualização.

