Após veto a Milly, Flim é remarcada em São José; veja a nova data

A Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos, adiada em setembro após a crise gerada pelo veto do prefeito Anderson Farias (PSD) à participação da escritora e jornalista Milly Lacombe, será realizada no fim de novembro, entre os dias 28 e 30, em um novo formato. A informação foi apurada por OVALE.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Depois do veto a Milly, acusada pelo prefeito de "atacar a família tradicional", as curadoras da Flim deixaram o evento, acusando o prefeito de censura, e seguiu-se uma onda de cancelamentos dos artistas convidados.