Após veto a Milly, Flim é remarcada em São José; veja a nova data

A Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos, adiada em setembro após a crise gerada pelo veto do prefeito Anderson Farias (PSD) à participação da escritora e jornalista Milly Lacombe, será realizada no fim de novembro, entre os dias 28 e 30, em um novo formato. A informação foi apurada por OVALE.
Depois do veto a Milly, acusada pelo prefeito de "atacar a família tradicional", as curadoras da Flim deixaram o evento, acusando o prefeito de censura, e seguiu-se uma onda de cancelamentos dos artistas convidados.
Agora, o evento passará a integrar a 58ª Semana Cassiano Ricardo. A Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), responsável pela gestão do Parque Vicentina Aranha, ainda não divulgou oficialmente a programação.
A Flim deve reunir mesas literárias, shows, lançamentos de livros de autores regionais, oficinas, atividades infantis, intervenções artísticas e exposições.
O festival viveu, em setembro, a maior crise de seus dez anos de existência. Após a exclusão de Milly, as três curadoras originais e 16 autores convidados anunciaram suas saídas em protesto, o que levou à suspensão do evento.