São José pega o Vasco no 1º dos 3 jogos contra cariocas no Linneu

Com uma vitória e uma derrota até agora na temporada, o São José Basketball faz seu primeiro jogo em casa no NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2025/2026. Agora, o time da região recebe o Vasco, nesta segunda-feira (27), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Aliás, a equipe do técnico Régis Marrelli terá três jogos seguidos em casa e contra times cariocas. Isso porque na quarta (29), no mesmo horário, encara o Flamengo e no sábado, dia 1º de novembro, recebe o Botafogo, às 18h.
A equipe joseense venceu o Cruzeiro com tranquilidade na estreia, em Belo Horizonte, mas deixou escapar o triunfo contra o Minas, na mesma cidade, dois dias depois, quando perdeu por 88 a 86.
Agora, o São José encara o seu ‘algoz’ da temporada passada. Afinal de contas, os vascaínos eliminaram o time da região logo no primeiro playoff do NBB. Desta vez, os cariocas começaram o torneio com duas derrotas, para Fortaleza e Botafogo.
Por isso, o confronto desta noite será dos mais equilibrados. E os joseenses precisam ficar atentos contra um adversário que precisa de recuperação imediata.
Ingressos
Os ingressos para todos os três jogos da semana estão disponíveis para compra e podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menores de 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Uma novidade para essa temporada é a venda das cadeiras de quadra,que serão comercializadas a preço único de R$ 40.