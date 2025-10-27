São José pega o Vasco no 1º dos 3 jogos contra cariocas no Linneu

Com uma vitória e uma derrota até agora na temporada, o São José Basketball faz seu primeiro jogo em casa no NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2025/2026. Agora, o time da região recebe o Vasco, nesta segunda-feira (27), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.

Aliás, a equipe do técnico Régis Marrelli terá três jogos seguidos em casa e contra times cariocas. Isso porque na quarta (29), no mesmo horário, encara o Flamengo e no sábado, dia 1º de novembro, recebe o Botafogo, às 18h.