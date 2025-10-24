Traficantes: Lula está 'sempre do lado do crime', diz Felicio

Cotado para a sucessão de Tarcísio, Felicio Ramuth (PSD), vice-governador do estado, afirmou que Lula está "sempre do lado do crime".

A desastrosa frase, proferida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante visita à Indonésia , movimentou o cenário político nesta sexta-feira (24), provocando um corre-corre do governo para tentar minimizar os danos e servindo como munição para a oposição , inclusive para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para a disputa presidencial em 2026.

A declaração de Lula foi dada durante uma coletiva de imprensa, ao comentar as ações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o tráfico internacional na Venezuela. Diante de uma enxurrada de críticas, horas mais tarde, em nota nas redes sociais, o presidente se manifestou, dizendo ter feito uma frase "mal colocada" e que seu "posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado."

Mas o estrago já estava feito, com Lula sendo alvo de duras críticas pela oposição.

