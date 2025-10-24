Traficantes: Lula está 'sempre do lado do crime', diz Felicio

“Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”.
A desastrosa frase, proferida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante visita à Indonésia, movimentou o cenário político nesta sexta-feira (24), provocando um corre-corre do governo para tentar minimizar os danos e servindo como munição para a oposição, inclusive para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para a disputa presidencial em 2026.
Cotado para a sucessão de Tarcísio, Felicio Ramuth (PSD), vice-governador do estado, afirmou que Lula está "sempre do lado do crime".
A declaração de Lula foi dada durante uma coletiva de imprensa, ao comentar as ações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o tráfico internacional na Venezuela. Diante de uma enxurrada de críticas, horas mais tarde, em nota nas redes sociais, o presidente se manifestou, dizendo ter feito uma frase "mal colocada" e que seu "posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado."
Mas o estrago já estava feito, com Lula sendo alvo de duras críticas pela oposição.
Felicio.
Em um evento, na cidade de Américo de Campos (SP), Tarcísio destacou o combate às drogas na Cracolândia, na capital paulista, e elogiou Felicio, ex-prefeito de São José dos Campos (2017-2022), que foi responsável pelo trabalho contra a dependência química.
Felicio é um dos nomes cotados para a sucessão de Tarcísio (ver aqui).
"Super capacitado, super inteligente, super inovador e uma pessoa que ajudou a combater uma chaga da cidade de São Paulo e do estado, uma coisa que nos envergonhava, que era a Cracolândia. E graças aos Felício, a Cracolândia não existe mais. Isso nos faz refletir sobre a situação do dependente químico, o dependente químico que é escravizado pelo crime. Olha, a gente não sabe a dor de um pai de família que perde o filho para as drogas", disse Tarcísio.
"E quantas pessoas, Felício, foram encaminhadas por tratamento, quantas pessoas você ajudou a acolher, quantas vagas em casas terapêuticas foram abertas. Você tratou daquele tema de forma sistêmica, então você cuidou da segurança pública, você cuidou da saúde, você cuidou da assistência social, você cuidou da habitação. E essa aliança de políticas públicas é que fez a diferença. Você entendeu como ninguém a dor das famílias", completou o governador.
Lula está sempre do lado do crime, diz Felicio.
Pouco depois, Felicio gravou um react nas redes sociais, analisando as declarações de Lula.
"É inaceitável ouvir que os dependentes químicos são responsáveis pelos traficantes e que os traficantes são vítimas dos usuários. Essa inversão de valores é perigosa e desrespeitosa com milhões de brasileiros honestos que sofrem diariamente com as consequências do tráfico de drogas. Traficante não é vítima, é criminoso", postou Felicio (ver aqui), que acusou Lula de estar "sempre do lado do crime".