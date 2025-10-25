25 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Arnaldo, gerente de banco morto, havia acabado de chegar à cidade

Por Da Redação | Juína (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Arnaldo Correia da Silva Júnior, de 31 anos

O gerente bancário Arnaldo Correia da Silva Júnior, de 31 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) em um hotel. Ele havia chegado recentemente à cidade para assumir o cargo de gerente do Banco Bradesco.

O caso ocorreu no Hotel Caiabi, localizado no centro de Juína. Segundo informações, Arnaldo retornou ao local na noite anterior após ir à academia. Testemunhas relataram que ele tomou água na recepção, apoiou-se sobre o balcão e, em seguida, subiu para o quarto.

Na manhã seguinte, colegas de trabalho estranharam sua ausência e procuraram a recepção do hotel. Após tentativas sem resposta, as autoridades foram acionadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Politec e Polícia Civil estiveram no local e constataram o óbito.

As primeiras informações apontam que a morte pode ter sido causada por fatores externos, mas apenas a perícia determinará as circunstâncias exatas. Após os procedimentos legais, o corpo de Arnaldo será levado para Juara, sua cidade natal, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

