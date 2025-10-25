Arnaldo, gerente de banco morto, havia acabado de chegar à cidade

O gerente bancário Arnaldo Correia da Silva Júnior, de 31 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) em um hotel. Ele havia chegado recentemente à cidade para assumir o cargo de gerente do Banco Bradesco.

O caso ocorreu no Hotel Caiabi, localizado no centro de Juína. Segundo informações, Arnaldo retornou ao local na noite anterior após ir à academia. Testemunhas relataram que ele tomou água na recepção, apoiou-se sobre o balcão e, em seguida, subiu para o quarto.