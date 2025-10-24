ATENÇÃO: Marido morre e esposa fica ferida após acidente no Vale

Um casal em uma moto se chocou contra uma placa de sinalização em Pindamonhangaba -- o marido morreu, após passar dias internado, e a esposa ficou ferida, mas sobreviveu.
O caso, registrado como morte acidental, aconteceu na manhã de segunda-feira (20), na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, altura do bairro Vitória Vale 2, próximo a um posto de combustível na região da Água Preta.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem, de 36 anos, pilotava uma Yamaha Fazer FZ25 azul, ano 2025, que pertence à esposa, de 30 anos, que estava na garupa.
Eles colidiram contra o meio-fio e, em seguida, atingiram uma placa de sinalização da rodovia. Populares acionaram o resgate e ambos foram levados à Santa Casa de Pindamonhangaba.
Morte.
De acordo com o registro policial, o marido não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto estava internado, com óbito sendo comunicado nesta quinta-feira (23). A esposa sobreviveu e segue em recuperação.
Uma amiga da família compareceu à delegacia para registrar a ocorrência, uma vez que os parentes da vítima “não tinham condição emocional” para prestar o depoimento no momento.
O boletim descreve que a motocicleta trafegava pela rodovia quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle, subiu no meio-fio e se chocou com a placa. O impacto foi violento, e o casal foi arremessado. A polícia não constatou envolvimento de outro veículo na colisão.
Polícia.
O acidente foi comunicado ao 2º DP (Distrito Policial) e classificado como morte suspeita e acidental, sem indícios de crime. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.
A Polícia Civil deve aguardar o laudo do IML e eventuais resultados de perícia no local do acidente, além de verificar se havia fatores mecânicos, climáticos ou de pista que possam ter contribuído para a perda de controle.