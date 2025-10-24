ATENÇÃO: Marido morre e esposa fica ferida após acidente no Vale

Um casal em uma moto se chocou contra uma placa de sinalização em Pindamonhangaba -- o marido morreu, após passar dias internado, e a esposa ficou ferida, mas sobreviveu.

O caso, registrado como morte acidental, aconteceu na manhã de segunda-feira (20), na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, altura do bairro Vitória Vale 2, próximo a um posto de combustível na região da Água Preta.

