Jéssica armou emboscada para matar o próprio namorado

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (23) Jéssica Barbosa, suspeita de envolvimento na morte do namorado, Júlio César Santos das Chagas, de 34 anos. O crime ocorreu no dia 1º de outubro, quando a vítima foi executada a tiros em frente a um shopping da zona Oeste de Manaus.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão aconteceu no bairro São Lázaro, zona Sul da capital amazonense. Segundo o delegado Ricardo Cunha, Jéssica é apontada como uma das quatro pessoas envolvidas na emboscada. Outros dois suspeitos, Eduardo Fernandes Torres, de 25 anos, e Matheus Marreiros de Lima, de 28, já haviam sido presos no dia 16. Um quarto acusado, identificado como Ronaldo Davi Nascimento, continua foragido.
De acordo com as investigações, Júlio César foi surpreendido por um atirador no momento em que se preparava para deixar o shopping. Ele estava acompanhado da ex-companheira, da atual esposa e das duas filhas pequenas. A vítima tentou correr para dentro do estabelecimento, mas foi atingida e morreu antes de receber atendimento no SPA Joventina Dias, no bairro Compensa.
A polícia acredita que o crime tenha relação com o passado da vítima, que teria sido expulsa de uma facção criminosa atuante em Manaquiri, município a 60 quilômetros de Manaus. Júlio estaria escondido na cidade, mas viajou à capital para visitar a família. Segundo o delegado, os criminosos seguiram o homem durante todo o dia, aguardando o momento para a execução.
Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar os veículos usados na ação — uma motocicleta Honda Fan azul e um Chevrolet Ônix prata. O inquérito aponta para homicídio qualificado, com indícios de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.