Jéssica armou emboscada para matar o próprio namorado

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (23) Jéssica Barbosa, suspeita de envolvimento na morte do namorado, Júlio César Santos das Chagas, de 34 anos. O crime ocorreu no dia 1º de outubro, quando a vítima foi executada a tiros em frente a um shopping da zona Oeste de Manaus.

A prisão aconteceu no bairro São Lázaro, zona Sul da capital amazonense. Segundo o delegado Ricardo Cunha, Jéssica é apontada como uma das quatro pessoas envolvidas na emboscada. Outros dois suspeitos, Eduardo Fernandes Torres, de 25 anos, e Matheus Marreiros de Lima, de 28, já haviam sido presos no dia 16. Um quarto acusado, identificado como Ronaldo Davi Nascimento, continua foragido.