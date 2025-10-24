Nádia, 45 anos: quem era a pastora morta com 9 facadas pelo filho

A pastora Nádia Regina Andrade, de 45 anos, foi morta a facadas pelo próprio filho, de 19 anos, em um crime que expôs um histórico de violência doméstica na família. A vítima era conhecida por sua dedicação à fé e pela tentativa constante de ajudar o filho a mudar de comportamento.

O caso aconteceu na zona Leste de Manaus. Nádia liderava a Igreja Pentecostal do Amor de Deus e trabalhava também como auxiliar de serviços gerais. Segundo amigos e vizinhos, ela era uma mulher dedicada, orava diariamente pela família e acreditava que o filho poderia se transformar.