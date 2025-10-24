Nádia, 45 anos: quem era a pastora morta com 9 facadas pelo filho

A pastora Nádia Regina Andrade, de 45 anos, foi morta a facadas pelo próprio filho, de 19 anos, em um crime que expôs um histórico de violência doméstica na família. A vítima era conhecida por sua dedicação à fé e pela tentativa constante de ajudar o filho a mudar de comportamento.
O caso aconteceu na zona Leste de Manaus. Nádia liderava a Igreja Pentecostal do Amor de Deus e trabalhava também como auxiliar de serviços gerais. Segundo amigos e vizinhos, ela era uma mulher dedicada, orava diariamente pela família e acreditava que o filho poderia se transformar.
O agressor, identificado como João Vitor, tinha um histórico de distúrbios psicológicos e comportamento violento desde a infância. Relatos apontam que ele era agressivo com os irmãos e, mais recentemente, com a própria mãe. Mesmo assim, Nádia sempre o perdoava e tentava ajudá-lo espiritualmente.
De acordo com testemunhas, o crime ocorreu quando a pastora chegava do trabalho. “Ela mal abriu a porta e ele já a esfaqueava”, contou um vizinho. Outro morador relatou ter sido ameaçado pelo rapaz pouco antes do assassinato. Familiares confirmaram que João Vitor já havia sido denunciado por agressões anteriores e que todos viviam com medo de suas crises.
Horas após o crime, o jovem foi capturado e morto por um tribunal do crime em um ramal da comunidade Coração de Mãe. O corpo foi encontrado pela polícia no fim da tarde. O caso segue sob investigação.