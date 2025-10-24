Gerente de banco é encontrado morto em quarto de hotel

O gerente de banco Arnaldo Correia da Silva Júnior, de 29 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel nesta quinta-feira (23). Ele estava seminú e caído próximo à porta do quarto.

O caso aconteceu em Juína. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas apenas confirmaram o óbito no local.