Elaine levou 68 facadas antes de morrer e teve olho arrancado

A perícia confirmou que Elaine Barbosa de Oliveira, de 63 anos, foi morta com 68 facadas e teve o olho esquerdo arrancado. O globo ocular da vítima não foi encontrado, e os suspeitos do crime continuam foragidos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

O corpo da empresária foi localizado na manhã de sexta-feira (17) em uma área rural de Cuiabá. De acordo com as informações apuradas, Elaine estava desaparecida desde a noite anterior, quando familiares perderam contato com ela.