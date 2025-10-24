24 de outubro de 2025
HOMICÍDIO

Esganou a namorada até a morte; 'queria tirar espíritos'

Por Da Redação | Paraná
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Esganou a namorada até a morte; 'queria tirar espíritos'
Esganou a namorada até a morte; 'queria tirar espíritos'

Uma mulher foi presa acusada de matar a namorada por esganadura durante uma discussão motivada por ciúmes e desentendimentos financeiros. A vítima, identificada como Solene, foi encontrada morta com sinais de violência dentro da casa onde o casal morava.

O crime ocorreu na chamada “quadra da cratera”. Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita se entregou logo após o ocorrido, sendo localizada em frente ao imóvel. Vizinhos acionaram as autoridades após ouvirem gritos vindos do local. O crime acotneceu no Paraná.

Em depoimento, a mulher contou que a briga começou depois de ser ferida na mão com uma faca. Ela afirmou ter reagido e imobilizado a companheira pelo pescoço. Durante o interrogatório, disse ainda que tentou “tirar espíritos” do corpo da vítima, alegando estar “incorporada” no momento do crime.

A Polícia Civil investiga o caso e apura se o crime foi cometido em meio a um surto psicológico ou motivado por outras circunstâncias. A suspeita permanece detida à disposição da Justiça.

