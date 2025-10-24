Esganou a namorada até a morte; 'queria tirar espíritos'

Uma mulher foi presa acusada de matar a namorada por esganadura durante uma discussão motivada por ciúmes e desentendimentos financeiros. A vítima, identificada como Solene, foi encontrada morta com sinais de violência dentro da casa onde o casal morava.

O crime ocorreu na chamada “quadra da cratera”. Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita se entregou logo após o ocorrido, sendo localizada em frente ao imóvel. Vizinhos acionaram as autoridades após ouvirem gritos vindos do local. O crime acotneceu no Paraná.