Se recusou a emprestar carro ao amigo e acabou morto a pauladas

Uma briga por causa de um carro terminou com a morte de César Torquini de Oliveira, de 42 anos. O autor do crime, Wagner André dos Santos Souza, de 28 anos, confessou ter agredido a vítima com um pedaço de madeira, desferindo dois golpes — um pelas costas e outro quando o homem já estava no chão — o que causou a morte imediata.
O caso ocorreu em Naviraí. O corpo de César foi encontrado na manhã de segunda-feira (21), parcialmente enterrado às margens do Córrego do Touro, nos fundos da casa onde morava, na Avenida Amambai.
A Polícia Civil prendeu Wagner em flagrante. Segundo a investigação conduzida pela Seção de Investigações Gerais (SIG), com apoio da Delegacia Regional e da Delegacia de Itaquiraí, o crime aconteceu na madrugada de 18 de outubro. A vítima saiu de casa por volta da 1h, informando que levaria a sobrinha de um amigo a Dourados para um procedimento médico, mas não foi mais vista.
Câmeras de segurança registraram o carro de César, um Renault Sandero prata, estacionando em frente à casa de Wagner por volta da meia-noite. Duas horas depois, apenas o suspeito saiu do local com o veículo.
As contradições no depoimento do autor chamaram a atenção dos investigadores. Na manhã seguinte ao crime, Wagner foi trabalhar em Itaquiraí dirigindo o carro da vítima e dizendo ser o novo proprietário. Testemunhas relataram que ele usava o automóvel com naturalidade e chegou a oferecer caronas a colegas.