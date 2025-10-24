Se recusou a emprestar carro ao amigo e acabou morto a pauladas

Uma briga por causa de um carro terminou com a morte de César Torquini de Oliveira, de 42 anos. O autor do crime, Wagner André dos Santos Souza, de 28 anos, confessou ter agredido a vítima com um pedaço de madeira, desferindo dois golpes — um pelas costas e outro quando o homem já estava no chão — o que causou a morte imediata.

O caso ocorreu em Naviraí. O corpo de César foi encontrado na manhã de segunda-feira (21), parcialmente enterrado às margens do Córrego do Touro, nos fundos da casa onde morava, na Avenida Amambai.