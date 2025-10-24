Matou a filha e forjou overdose para encobrir crime

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal suspeito de forjar a morte da própria filha, uma jovem de 22 anos. Ele é apontado como responsável por tentar encobrir o crime, alterando a cena e removendo provas do local onde o corpo foi encontrado.

O caso aconteceu em Planaltina, no dia 7 de outubro. De acordo com as investigações, o pai teria lavado o sangue da vítima e retirado drogas da residência antes da chegada da polícia. A intenção, segundo os investigadores, era simular uma morte por overdose.