Matou a filha e forjou overdose para encobrir crime

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal suspeito de forjar a morte da própria filha, uma jovem de 22 anos. Ele é apontado como responsável por tentar encobrir o crime, alterando a cena e removendo provas do local onde o corpo foi encontrado.
O caso aconteceu em Planaltina, no dia 7 de outubro. De acordo com as investigações, o pai teria lavado o sangue da vítima e retirado drogas da residência antes da chegada da polícia. A intenção, segundo os investigadores, era simular uma morte por overdose.
Inicialmente, o homem sustentou essa versão, mas laudos periciais revelaram ferimentos incompatíveis com uma overdose. O suspeito foi localizado em uma clínica de reabilitação em Águas Lindas de Goiás e encaminhado à carceragem da Polícia Civil. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.