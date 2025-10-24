ATENÇÃO: Jovem é baleado no meio da rua no Vista Verde, em SJC

Um homem foi baleado na manhã desta sexta-feira (24) no bairro Vista Verde, na zona leste de São José dos Campos. O caso é investigado pela polícia. O atirador estava dentro de um carro quando efetuou os disparos, por volta fas 9h40, na rua José Roberto de Souza.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, registrado no 6º DP (Distrito Policial), um veículo desconhecido teria passado pelo local e o atirador teria feito os disparos. A vítima, de 28 anos, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro da Vila para atendimento de emergência.
Após o acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), uma equipe da PM chegou ao endereço e recebeu no local o relato de testemunha informando o disparo feito a partir do carro em movimento. Peritos criminais estiveram na cena para os procedimentos de praxe e requisitaram exames.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal (art. 129 do Código Penal), podendo ser alterada por tentativa de homicídio, após a elaboração dos laudos do Instituto de Criminalística.
O autor dos disparos ainda é desconhecido e a vítima foi orientada sobre o prazo decadencial de 6 meses para apresentação de representação criminal após tomar conhecimento de quem seja o agressor.
O inquérito segue para apurar motivação, autoria e a dinâmica exata dos disparos, com base em vestígios periciados e oitiva de testemunhas. Informações que ajudem a esclarecer o caso podem ser encaminhadas de forma anônima aos canais da Polícia Civil.