ATENÇÃO: Jovem é baleado no meio da rua no Vista Verde, em SJC

Um homem foi baleado na manhã desta sexta-feira (24) no bairro Vista Verde, na zona leste de São José dos Campos. O caso é investigado pela polícia. O atirador estava dentro de um carro quando efetuou os disparos, por volta fas 9h40, na rua José Roberto de Souza.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado no 6º DP (Distrito Policial), um veículo desconhecido teria passado pelo local e o atirador teria feito os disparos. A vítima, de 28 anos, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro da Vila para atendimento de emergência.