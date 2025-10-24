Taubaté recebe 'Veio da Havan' para inauguração de nova loja

O empresário Luciano Hang está em Taubaté nesta sexta-feira (24) para a entrega da revitalização da Praça Monsenhor Silva Barros, na região central da cidade. Durante a visita, o executivo recebeu uma camisa do Esporte Clube Taubaté, o Burro da Central, entregue pelo prefeito Sérgio Victor (Novo). O local abriga a primeira casa do clube, o Campo do Bosque, aos pés do Convento Santa Clara.
A programação segue neste sábado (25), às 10h, com a inauguração da segunda megaloja da Havan em Taubaté. A nova unidade fica na Praça Monsenhor Silva Barros, 16 (Centro), conhecida como Praça da Eletro, e abre em um imóvel amplo e climatizado, com estacionamento gratuito e horário estendido diariamente das 9h às 22h.
A recomendação para quem for de carro é chegar com antecedência e priorizar as vias Tiradentes, Barão da Pedra Negra e Emílio Winther, além de utilizar o estacionamento da loja. Para quem optar por transporte público, há linhas que passam pelo Terminal Central, a poucos quarteirões do endereço.
Estrutura.
A abertura será simultânea de todos os setores, com layout voltado à circulação rápida e visibilidade das seções. Ao longo do dia, equipes farão a orientação de fluxo e filas. A megaloja reúne, em um único endereço, linhas de Casa & Decoração, Cama, Mesa e Banho, Eletro & Portáteis, Eletrônicos, Bebê & Brinquedos e Moda (feminina, masculina, infantil e íntima), além de itens sazonais. Ilhas de novidades na entrada e no eixo central destacam lançamentos e kits promocionais; a linha de Natal já está disponível.
A unidade estreia com wi-fi gratuito, carrinhos e cestas em múltiplos pontos, balcões de troca, autoatendimento para 2ª via de notas e área de retirada rápida de compras. A acessibilidade inclui escadas-rolantes, elevadores e banheiros adaptados.