‘Cinturão eletrônico de câmeras é estratégico para Vale’, diz PM

O cinturão eletrônico de câmeras que será implantado no Vale do Paraíba por meio do programa Muralha Paulista é “estratégico para a região”, segundo o comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Luiz Fernando Alves.
Responsável pela Polícia Militar nas 39 cidades da região, o militar disse que o programa dará a possibilidade de agregar ainda mais câmeras ao sistema de monitoramento, tanto municipais quanto de particulares.
O edital para a contratação das câmeras de monitoramento do programa Muralha Paulista para o Vale foi lançado em 5 de setembro deste ano, após sucessivos atrasos desde 2023, pela Agemvale (Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte).
Serão contratadas 350 câmeras de monitoramento para cobrir todas as cidades do Vale, além de outros 62 dispositivos ligados às câmeras.
“É um projeto extremamente importante das 350 câmeras aqui na nossa região, distribuídas de forma muito estratégica para se formar um cinturão”, afirmou Alves durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.
“A importância do Muralha Paulista não é só do ponto de vista destas 350 câmeras, mas com a possibilidade de a gente agregar diversas outras câmeras, tanto municipais como no futuro particulares. Isso vai gerar a possibilidade de eu consumir esses dados, porque a câmera ela me gera uma informação”, explicou o comandante da PM no Vale.
“Eu consigo, efetivamente, colocar isso na ponta da linha como uma informação importante para o policial militar atuar. Então, com a possibilidade de identificação facial de um procurado pela justiça, alguém que cometer o crime em determinado local e está circulando em outro”, disse.
“Então, tudo isso gera uma velocidade da atuação do policial militar, eu conseguindo otimizar os meios da segurança pública, para efetivamente levar para a sociedade aquilo que é tão importante, a proteção e o serviço do policial militar.”
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves.