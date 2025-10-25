‘Cinturão eletrônico de câmeras é estratégico para Vale’, diz PM

O cinturão eletrônico de câmeras que será implantado no Vale do Paraíba por meio do programa Muralha Paulista é “estratégico para a região”, segundo o comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Luiz Fernando Alves.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Responsável pela Polícia Militar nas 39 cidades da região, o militar disse que o programa dará a possibilidade de agregar ainda mais câmeras ao sistema de monitoramento, tanto municipais quanto de particulares.