Carreta perde o controle e causa congestionamento na Dutra em SJC

Um acidente envolvendo uma carreta complicou o trânsito na Rodovia Presidente Dutra, na altura do viaduto da Granja, em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (24).
De acordo com informações iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo, que atingiu e destruiu a mureta central da rodovia, parando em formato de “L” e bloqueando parte das faixas de rolamento.
O acidente provocou grande congestionamento nos dois sentidos da Dutra, já que os veículos precisaram reduzir a velocidade para passar pelo trecho.
Até o momento, não há informações sobre feridos. Equipes da concessionária que administra a via foram acionadas para realizar a remoção da carreta e liberar o tráfego.