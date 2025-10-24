24 de outubro de 2025
ACIDENTE

Carreta perde o controle e causa congestionamento na Dutra em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista perdeu o controle e bateu a carreta
Motorista perdeu o controle e bateu a carreta

Um acidente envolvendo uma carreta complicou o trânsito na Rodovia Presidente Dutra, na altura do viaduto da Granja, em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (24).

De acordo com informações iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo, que atingiu e destruiu a mureta central da rodovia, parando em formato de “L” e bloqueando parte das faixas de rolamento.

O acidente provocou grande congestionamento nos dois sentidos da Dutra, já que os veículos precisaram reduzir a velocidade para passar pelo trecho.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Equipes da concessionária que administra a via foram acionadas para realizar a remoção da carreta e liberar o tráfego.

