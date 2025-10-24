Carreta perde o controle e causa congestionamento na Dutra em SJC

Um acidente envolvendo uma carreta complicou o trânsito na Rodovia Presidente Dutra, na altura do viaduto da Granja, em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (24).

De acordo com informações iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo, que atingiu e destruiu a mureta central da rodovia, parando em formato de “L” e bloqueando parte das faixas de rolamento.