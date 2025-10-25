'Justiça', diz mãe de MC após prisão de homem pela morte do filho

Maria Helena de Souza, 59 anos, enfrentou um período angustiante logo após a tragédia de perder o filho Bruno César Antunes de Souza aos 39 anos. Conhecido como MC Bakka, ele foi assassinado em Ubatuba na frente do filho de 6 anos, no dia 2 de março de 2024. Desde então, o paradeiro do assassino seguia uma incógnita, para desespero da mãe.

“Sei que uma hora vai acontecer [de o assassino ser preso], mas é muito angustiante. É desesperador saber que o assassino do meu filho está solto”, disse ela a OVALE em maio do ano passado.