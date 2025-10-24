Acidente na Via Dutra congestiona trânsito no Vale nesta sexta

Um acidente na rodovia Presidente Dutra na tarde desta sexta-feira (24), no Vale do Paraíba, congestiona o trânsito na estrada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão envolvendo três veículos aconteceu na altura do km 104, entre Pindamonhangaba e Taubaté, na pista sentido São Paulo.