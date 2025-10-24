Acidente na Via Dutra congestiona trânsito no Vale nesta sexta

Um acidente na rodovia Presidente Dutra na tarde desta sexta-feira (24), no Vale do Paraíba, congestiona o trânsito na estrada.
A colisão envolvendo três veículos aconteceu na altura do km 104, entre Pindamonhangaba e Taubaté, na pista sentido São Paulo.
Segundo informações de motoristas que passavam pelo local, o acidente aconteceu por volta de 17h15, provocando congestionamento de veículos no local. Não há informações sobre feridos.
* Matéria em atualização