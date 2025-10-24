24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

Acidente na Via Dutra congestiona trânsito no Vale nesta sexta

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Local do acidente na Via Dutra
Local do acidente na Via Dutra

Um acidente na rodovia Presidente Dutra na tarde desta sexta-feira (24), no Vale do Paraíba, congestiona o trânsito na estrada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão envolvendo três veículos aconteceu na altura do km 104, entre Pindamonhangaba e Taubaté, na pista sentido São Paulo.

Segundo informações de motoristas que passavam pelo local, o acidente aconteceu por volta de 17h15, provocando congestionamento de veículos no local. Não há informações sobre feridos.

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários