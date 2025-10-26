São José Basket fecha realinhamento em casa contra o Ourinhos

As meninas do São José Basket recebem o Ourinhos na tarde deste domingo (26), a partir das 17h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista Feminino de Basquete.

No momento, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, está embalada, até porque venceu o clássico regional contra o Taubaté por 87 a 43 fora de casa na rodada anterior.